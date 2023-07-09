Германия одобрила закупку боеприпасов Украины. Фото:

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Парламент Німеччини схвалив закупівлю боєприпасів для України.

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Ці снаряди призначені самохідних артилерійських установок Panzerhaubitze 2000, танків Leopard 2 та бойових машин піхоти Puma. Боєприпаси виготовлятимуть не лише для німецької армії, але й українських Збройних сил. Про це повідомило Міністерство оборони Німеччини.

Напад РФ на Україну суттєво змінив політику безпеки. Це змушує закуповувати додаткові боєприпаси — як для Збройних сил Німеччини, так і для ЗСУ, — йдеться у повідомленні.

У відомстві зазначили, що Panzerhaubitz 2000 та Leopard 2 працюють на фронті, тому потреби в снарядах калібру 155-мм покриватиме німецький уряд.

У Міноборони ФРН наголосили, що з початку російського вторгнення Україна отримала значні обсяги боєприпасів зі складів Бундесверу.

Нагадаємо, газета DW повідомляла, що до 2029 року на склади Бундесверу планують поставити до 333 тис. 155-міліметрових боєприпасів. Вони в тому числі підуть на забезпечення Збройних сил України. ЗСУ до 2029 року можуть отримати додаткові боєприпаси за контрактом у разі потреби.