Ракурсhttps://racurs.ua/
Байден заявил, что Украина не готова к членству в НАТО, Зеленский размышляет, ехать ли ему в Вильнюс
Байден заявил, что Украина не готова к членству в НАТО, Зеленский размышляет, ехать ли ему в Вильнюсhttps://racurs.ua/n184955-bayden-zayavil-chto-ukraina-ne-gotova-k-chlenstvu-v-nato-zelenskiy-razmyshlyaet-ehat-li-emu.htmlРакурс
Президент США Джо Байден заявив, що Україна не готова до членства в НАТО. Війна має закінчитися, перш ніж Альянс зможе розглянути питання включення України до своїх лав.
.
Про це він заявив в інтервʼю CNN перед відʼїздом до Великої Британії напередодні саміту НАТО.
Я не думаю, що вона готова до членства в НАТО. Я не думаю, що в НАТО існує одностайність щодо того, чи вводити Україну в сімʼю НАТО зараз, у цей момент, у розпал війни. […] Але я думаю, що передчасно говорити, закликати до голосування зараз, тому що необхідно виконати інші вимоги, включаючи демократизацію та деякі з цих питань, — заявив Байден.
Тим часом міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба поговорив телефоном із державним секретарем США Ентоні Блінкеном.
Працюємо над тим, щоб фінальні рішення Вільнюського саміту стали перемогою для України, НАТО та глобальної безпеки, — написав Кулеба у своїх соцмережах.
Володимир Зеленський ще вирішує, чи їхати на саміт НАТО — усе залежить від рішень, які Альянс збирається ухвалити.
Президент в інтерв’ю ABC News назвав умову участі у Вільнюському саміті НАТО.
Було б важливим меседжем сказати, що НАТО не боїться росії. Україна повинна отримати чіткі гарантії безпеки, поки вона не в НАТО. За цих умов наша зустріч матиме сенс, інакше це чергова політика, — підкреслив президент.
У розмові із журналісткою Мартою Раддатц Зеленський розповів, що Україна працює з партнерами над питанням щодо гарантій безпеки і «хотілося б, щоб усі рішення були прийняті під час саміту».
У цьому випадку очевидно, що я буду там і робитиму все можливе, щоб прискорити це рішення, щоб домовитися з нашими партнерами. Я не хотів би їхати до Вільнюса заради забави, якщо рішення не будуть розроблені заздалегідь, — наголосив він.