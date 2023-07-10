Байден заявив, що Україна не готова до членства в НАТО, Зеленський роздумує, чи їхати у Вільнюс

https://racurs.ua/ua/n184955-bayden-zayavyv-scho-ukrayina-ne-gotova-do-chlenstva-v-nato-zelenskyy-rozdumuie-chy-yihaty.html

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Президент США Джо Байден заявив, що Україна не готова до членства в НАТО. Війна має закінчитися, перш ніж Альянс зможе розглянути питання включення України до своїх лав.

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Про це він заявив в інтервʼю CNN перед відʼїздом до Великої Британії напередодні саміту НАТО.

Я не думаю, що вона готова до членства в НАТО. Я не думаю, що в НАТО існує одностайність щодо того, чи вводити Україну в сімʼю НАТО зараз, у цей момент, у розпал війни. […] Але я думаю, що передчасно говорити, закликати до голосування зараз, тому що необхідно виконати інші вимоги, включаючи демократизацію та деякі з цих питань, — заявив Байден.

Тим часом міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба поговорив телефоном із державним секретарем США Ентоні Блінкеном.

Працюємо над тим, щоб фінальні рішення Вільнюського саміту стали перемогою для України, НАТО та глобальної безпеки, — написав Кулеба у своїх соцмережах.

Володимир Зеленський ще вирішує, чи їхати на саміт НАТО — усе залежить від рішень, які Альянс збирається ухвалити.