Россияне жалуются на попытки ВСУ ударить по Крыму и двум областям рф ракетами С-200

https://racurs.ua/n184960-rossiyane-jaluutsya-na-popytki-vsu-udarit-po-krymu-i-dvum-oblastyam-rf-raketami-s-200.html

Ракурс

Міністерство оборони рф оголосило, що українські військові 9 липня запустили цілі на території анексованого Криму, Ростовської та Калузької областей «зенітними ракетами С-200 переобладнаними в ударний варіант».

.

У заяві військового відомства, яку цитують російські пропагандистські агентства, зокрема «Інтерфакс», йдеться, що начальник головного штабу Повітряно-космічних сил генерал-полковник Віктор Афзалов доповів «про знищення чотирьох українських балістичних цілей» командувачу об'єднаного угрупування військ генералу армії Валерію Герасимову.

Дві ракети С-200 були знищені засобами ППО, доповів Афзалов, ще дві аналогічні ракети було нібито відхилено засобами радіоелектронної боротьби.

Жертв і руйнувань немає, — йдеться у повідомленні московитів.

Герасимов доручив «в найкоротші терміни вжити додаткових заходів щодо підвищення захисту об'єктів від ударів з повітря», а також «організувати системну роботу з виявлення місць зберігання та підготовки, а також стартових позицій ракет С-200 та аналогічних ударних засобів противника, та планувати їх попереджувальне вогневе ураження».

Доповідь про запобігання ракетному удару, заявило Міноборони рф, була зроблена під час наради, яку Герасимов провів «у зоні спеціальної військової операції», як влада росії називає повномасштабне вторгнення військ рф в Україну.

Вдень 9 липня влада Ростовської та Брянської областей, а також тимчасово окупованого росією Криму заявляла, що системи ППО збили ракети. Так званий голова Криму Сергій Аксьонов тоді повідомляв про збиту в районі Керчі крилату ракету, ще одну ракету, за словами губернатора Ростовської області Василя Голубєва, було збито на території регіону.

Ще дві ракети ЗСУ російські військові збили у Брянській області, повідомив голова регіону Олександр Богомаз.