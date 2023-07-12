Госдепартамент США прокомментировал отказ саммита НАТО пригласить Украину в Альянс

https://racurs.ua/n185032-gosdepartament-ssha-prokommentiroval-otkaz-sammita-nato-priglasit-ukrainu-v-alyans.html

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Держдепартамент США прокоментував відмову саміту НАТО негайно запросити Україну до Альянсу.

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Зовнішньополітичне відомство стверджує, що НАТО продовжує дотримуватись політики «відкритих дверей» і Україну запросять до НАТО, коли «всі умови для вступу будуть виконані».

Про це заявив речник Держдепартаменту США Метью Міллер під час брифінгу 11 липня.

Одна з речей, які росія говорила до початку цієї війни — те, що вони рішуче виступали проти вступу України до НАТО та хотіли отримати залізне зобов’язання, що Україна ніколи не приєднається до НАТО. Ми чітко заявили, що це не розглядається, що ми дотримуємось політики «відкритих дверей НАТО». Ми підкреслюємо це зобов’язання сьогодні. Ми чітко заявили, що Україна стане членом НАТО, — наголосив речник Держдепартаменту США Метью Міллер.

Речник Держдепу США додав, що прийняти Україну в альянс прямо зараз було б недоцільно. За його словами, вагомою причиною, чому Україна не стає членом НАТО прямо зараз є те, що це «миттєво б втягнуло Сполучені Штати у війну з росією».

Нагадаємо, саміт НАТО у Вільнюсі 11 липня ухвалив пакет рішень із трьох елементів щодо України, що стосуються, зокрема, і шляху України до членства.

Сьогодні союзники погодили пакет із трьох елементів, які наблизять Україну до НАТО.

Перше — це нова багаторічна програма підтримки для України, яка уможливить перехід з радянських до натівських стандартів тренування та доктрин, — сказав Столтенберг.

Другий елемент, за словами генсека, — це утворення нової Ради Україна-НАТО, яка, стане форумом для консультацій та ухвалення рішень, де «ми зустрічатимемось як рівні».

Третє - ми підтвердили, що Україна стане членом НАТО, і погодились вилучити вимогу про План дій щодо членства. Це змінить шлях України з двокрокового процесу до однокрокового процесу. Ми також дали зрозуміти, що ми оголосимо про запрошення Україні приєднатися до НАТО, коли союзники погодяться і будуть досягнуті умови, — заявив генсек.

Країни-члени НАТО заявили на саміті альянсу у Вільнюсі, що Україна може приєднатися до військового альянсу «коли союзники домовляться і будуть виконані умови», але не назвали жодних термінів.

У своєму комюніке НАТО визнає необхідність прискорити цей процес, але заявляє, що не обмежуватиметься тимчасовими рамками. Генсек НАТО Єнс Столтенберг, виступаючи перед пресою, також наголосив, що не може бути твердих тимчасових гарантій при прийнятті країн до Північноатлантичного альянсу.

Раніше президент України Володимир Зеленський назвав таку позицію НАТО нерішучою та абсурдною, визнавши, що альянс, схоже, поки що не готовий зробити Україну своїм членом.

При цьому на прес-конференції після саміту Столтенберг підтвердив, що країни НАТО погодилися скасувати для України процедуру, згідно з якою членство в блоці має бути пов’язане із виконанням «Плану дій щодо членства» (ПДЧ).

Цей план складається з п’яти розділів (політичні та економічні питання, а також питання оборони, ресурсів, безпеки та права). Реалізація ПДЧ може тривати тривалий час — зазвичай цього потрібно кілька років.