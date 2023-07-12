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Дело Наумова – суд в Сербии отказал Украине в экстрадиции скандального экс-генерала СБУ
Дело Наумова — суд в Сербии отказал Украине в экстрадиции скандального экс-генерала СБУhttps://racurs.ua/n185043-delo-naumova-sud-v-serbii-otkazal-ukraine-v-ekstradicii-skandalnogo-eks-generala-sbu.htmlРакурс
Вищий суд сербського міста Ніш відхилив запит України про екстрадицію ексначальника Головного управління внутрішньої безпеки СБУ Андрія Наумова, який перебуває під вартою в Сербії з червня 2022-го року.
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12 липня спеціальна рада суду міста Ніш ухвалила рішення відхилити запит України про екстрадицію колишнього співробітника Служби безпеки України та направила справу на подальший розгляд до Апеляційного суду, як вищої судової інстанції. Терміну для ухвалення нового рішення немає.
У Сербії колишнього співробітника СБУ Наумова обвинувачують у відмиванні грошей.
Крім того, в Україні Наумову оголосили дві підозри — «у привласненні, розтраті майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, та у зловживанні владою або службовим становищем» та у шахрайстві та завданні збитків державі у розмірі понад 3,2 млн грн.
Проте досі невідомо, чи повернуть його назад в Україну, щоб судити — українська сторона звернулась з запитом про екстрадицію, але сербський суд досі його розглядає.
Наумов — фігурант низки журналістських розслідувань про контрабандний імпорт та корупційні схеми на митниці. Ще у статусі начальника Головного управління внутрішньої безпеки СБУ фігурував у розслідуванні «Схем» про набуття елітного майна, неспівставного з офіційними доходами держслужбовця.
Також «Схеми» розповідали, що напередодні повномасштабного вторгнення росії в Україну — а саме 23 лютого — Наумов виїхав за кордон.