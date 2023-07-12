Справа Наумова - суд у Сербії відмовив Україні у екстрадиції скандального екс-генерала СБУ

https://racurs.ua/ua/n185043-sprava-naumova-sud-u-serbiyi-vidmovyv-ukrayini-u-ekstradyciyi-skandalnogo-eks-generala-sbu.html

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Вищий суд сербського міста Ніш відхилив запит України про екстрадицію ексначальника Головного управління внутрішньої безпеки СБУ Андрія Наумова, який перебуває під вартою в Сербії з червня 2022-го року.

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12 липня спеціальна рада суду міста Ніш ухвалила рішення відхилити запит України про екстрадицію колишнього співробітника Служби безпеки України та направила справу на подальший розгляд до Апеляційного суду, як вищої судової інстанції. Терміну для ухвалення нового рішення немає.