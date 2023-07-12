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Ракурс
россия приняла в состав Черноморского флота новый носитель ракет «Калибр»

россия приняла в состав Черноморского флота новый носитель ракет «Калибр» (ФОТО)

12 июл 2023, 15:01
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росія прийняла до складу Чорноморського флоту новий носій ракет «Калібр» — малий ракетний корабель «Циклон».


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За повідомленнями росЗМІ, він має системи ППО та пускову установку для восьми «Калібрів».

«Циклон» планують включити до складу флотилії Азовського військово-морського району, який формують окупанти.

Російські пропагандисти кажуть, що збудували заміну потопленому крейсеру «Москва» — новий ракетоносець «Циклон». Це перший за 25 років військовий корабель, збудований в окупованій наразі московитами Керчі.

Источник: Ракурс


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