росія прийняла до складу Чорноморського флоту новий носій ракет "Калібр"

https://racurs.ua/ua/n185045-rosiya-pryynyala-do-skladu-chornomorskogo-flotu-novyy-nosiy-raket-kalibr-foto.html

Ракурс

росія прийняла до складу Чорноморського флоту новий носій ракет «Калібр» — малий ракетний корабель «Циклон».

.

За повідомленнями росЗМІ, він має системи ППО та пускову установку для восьми «Калібрів».

«Циклон» планують включити до складу флотилії Азовського військово-морського району, який формують окупанти.

Російські пропагандисти кажуть, що збудували заміну потопленому крейсеру «Москва» — новий ракетоносець «Циклон». Це перший за 25 років військовий корабель, збудований в окупованій наразі московитами Керчі.