У Вільнюсі Зеленський зібрав нові пакети зброї на зустрічах з лідерами країн НАТО

Австралія надає Україні новий потужний оборонний пакет, включно з 30 "Бушмастерами"

https://racurs.ua/ua/n185044-u-vilnusi-zelenskyy-zibrav-novi-pakety-zbroyi-na-zustrichah-z-lideramy-krayin-nato.html

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Володимир Зеленський на саміті у Вільнюсі провів переговори з канцлером ФРН Олафом Шольцем, прем'єрами Канади Джастіном Трюдо, Австралії Ентоні Албенізі, Британії Ріші Сунаком та Нідерландів Марком Рютте, президентом Франції Еммануелем Макроном.

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Канберра пообіцяла оборонний пакет, що включає 30 бронетранспортерів Bushmaster, з Лондоном обговорювалися «оборона, політика, наша спільна безпека», а з Амстердамом домовилися про навчання українських пілотів на F-16 у серпні, а також постачання ППО та артилерії.

Зеленський підтвердив домовленість із Німеччиною про передачу Україні додаткових пускових установок Patriot і ракет до них.

Вчора Міноборони Німеччини оголосило, що передає Україні дві установки Patriot, 40 машин піхоти Marder, 25 танків Leopard 1A5 та багато іншого.