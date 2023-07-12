У Вільнюсі Зеленський зібрав нові пакети зброї на зустрічах з лідерами країн НАТО

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Австралія надає Україні новий потужний оборонний пакет, включно з 30 "Бушмастерами"
У Вільнюсі Зеленський зібрав нові пакети зброї на зустрічах з лідерами країн НАТОhttps://racurs.ua/ua/n185044-u-vilnusi-zelenskyy-zibrav-novi-pakety-zbroyi-na-zustrichah-z-lideramy-krayin-nato.htmlРакурс
Володимир Зеленський на саміті у Вільнюсі провів переговори з канцлером ФРН Олафом Шольцем, прем'єрами Канади Джастіном Трюдо, Австралії Ентоні Албенізі, Британії Ріші Сунаком та Нідерландів Марком Рютте, президентом Франції Еммануелем Макроном.
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Канберра пообіцяла оборонний пакет, що включає 30 бронетранспортерів Bushmaster, з Лондоном обговорювалися «оборона, політика, наша спільна безпека», а з Амстердамом домовилися про навчання українських пілотів на F-16 у серпні, а також постачання ППО та артилерії.
Зеленський підтвердив домовленість із Німеччиною про передачу Україні додаткових пускових установок Patriot і ракет до них.
Вчора Міноборони Німеччини оголосило, що передає Україні дві установки Patriot, 40 машин піхоти Marder, 25 танків Leopard 1A5 та багато іншого.
На серпень домовились розпочати підготовку пілотів. Наближаємо рішення щодо сучасної авіації для України. Домовились про конкретний внесок Нідерландів у зміцнення нашої ППО та артилерії, — сказав Зеленський після зустрічі з прем'єр-міністром Нідерландів Марком Рютте.
Австралія надає Україні новий потужний оборонний пакет, включно з 30 «Бушмастерами».
Поінформував про ситуацію на полі бою зараз. Обговорили подальшу оборонну підтримку. Ще раз вдячний за кожну одиницю зброї, а особливо — за далекобійну зброю. Буде й додаткове інженерне обладнання для розмінування, — написав Зеленський за підсумками зустрічі з Макроном.
Стало відомо, що Норвегія передасть Україні ще 1000 дронів Black Hornet для ведення розвідки.
Від Канади буде посилення бронетехнікою, пообіцяв прем'єр Джастін Трюдо.
Україна та Швеція підписали угоду про співпрацю у сфері оборонних закупівель, повідомив сьогодні міністр оборони Резніков.
Велика Британія та Україна домовилися, що гарантії безпеки, які будуть оголошені союзниками у середу у Вільнюсі, не виступатимуть як заміна членства України в НАТО. Про це йдеться у заяві прес-служби прем'єр-міністра Великобританії Ріші Сунака.
Прем'єр-міністр і президент обговорили важливість заходів безпеки, які будуть оголошені країнами G7 сьогодні вдень, — повідомили в офісі Сунака після його зустрічі з Володимиром Зеленським. — Вони погодилися, що домовленості не мають стати заміною членства у НАТО.