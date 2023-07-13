путин ворвался в полемику о гарантиях безопасности Украины

https://racurs.ua/n185089-putin-vorvalsya-v-polemiku-o-garantiyah-bezopasnosti-ukrainy.html

Ракурс

Президент рф володимир путін заявив, що Україна має право на забезпечення своєї безпеки, але це не має погіршувати безпеку росії.

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Про це кремлівський диктатор сказав в інтерв’ю пропагандисту московитської ВДТРК Павлу Зарубіну. путін коментував підсумки саміту НАТО у Вільнюсі.

На його думку, будь-яка країна має право обирати той спосіб досягнення своєї безпеки, «який вважає для себе правильним».

Є лише одне обмеження. Воно пов’язане з тим, що, досягаючи безпеки однієї країни, не повинні створюватися загрози для іншої країни. Тому ми виходимо з розуміння, що цей принцип, який багаторазово було продекларовано у різних міжнародних документах, враховуватиметься. А Україна, звісно, має право на забезпечення своєї безпеки. <…> Для нас немає нічого незвичайного в тому, що зараз було продекларовано і НАТО, і в «сімці». Ми не проти такого обговорення. Але ще раз повторю — за обов’язкової умови забезпечення безпеки рф, — сказав путін.

Можливе членство України в НАТО створює «загрози для безпеки росії», сказав путін, зазначивши, що російська влада «неодноразово про це говорила».

Одна з причин спеціальної військової операції (так в росії називають війну рф проти України — «Ракурс») — загроза вступу України до НАТО. Я впевнений, що це не підвищить безпеку самої України, та й загалом зробить світ набагато вразливішим і призведе до додаткової напруги на міжнародній арені. Тому нічого хорошого я цього не бачу. Наша позиція добре відома і давно сформульована, — заявив путлєр.

На саміті НАТО у Вільнюсі країни «Групи семи» ухвалили заяву про гарантії безпеки для України. Вони, зокрема, пообіцяли, що працюватимуть з Україною над «конкретними двосторонніми довгостроковими зобов’язаннями та домовленостями у сфері безпеки», покликаними створити сили, здатні «захистити Україну зараз і стримувати російську агресію в майбутньому».

Країни G7 заявили, що збираються надати українським військам «сучасну військову техніку на суші, у повітрі та на морі», а також надавати оперативну військову та фінансову допомогу Україні «у разі майбутнього збройного нападу рф», а також «нав'язати росії економічні та інші витрати».