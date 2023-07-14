Морской парад в петербурге. Фото:

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Морський парад у російському санкт-петербурзі, запланований на 30 липня, скоротили.

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Днями російські державні ЗМІ повідомили, що атомні підводні човни Північного флоту росії не братимуть участі в головному огляді флоту, присвяченому Дню ВМФ. Це вперше з 2017 року, коли в морському параді не будуть задіяні атомні човни. Про це йдеться у новому звіті Міністерства оборони Великої Британії за 14 липня.

У британській розвідці зазначають, що зміна, ймовірно, насамперед пов’язана із забезпеченням можливості технічного обслуговування та збереження доступності для операцій та навчання. Також не виключено, що росіяни бояться проводити такі заходи після спроби заколоту групи «Вагнера». Тому скорочення програми морського параду може бути пов’язане через міркування внутрішньої безпеки.

Нагадаємо, військовий заколот засновника групи найманців «Вагнера» євгена пригожин відбувся наприкінці червня. Ці бойовики швидко взяли під свій контроль оостов-на-дону та попрямували у бік москви. Російський диктатор володимир путін та його оточення втекли з російської столиці. Однак військовий переворот завершився дуже швидко, всього за сотні кілометрів від москви.

Сам пригожин заявив про завершення своєї «ходи», а після розмови з білоруським диктатором олександром лукашенком було вирішено, що «вагнерівці» та пригожин переберуться до білорусі.