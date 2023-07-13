Відлуння заколоту Пригожина - у росії разом із Суровікіним затримали 10 вищих офіцерів

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Щонайменше 13 старших офіцерів російської армії затримали для допиту після заколоту засновника «ПВК Вагнера» Євгена Пригожина.

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Про це повідомила газета The Wall Street Journal із посиланням на джерела. ФСБ розпочала затримання за кілька годин після того, як Пригожин підняв заколот, стверджують співрозмовники видання. Затримання проводяться, щоб «очистити ряди», сказав один із джерел. За даними видання, вже приблизно 15 російських офіцерів усунули від служби чи звільнили.

Серед тих, кого затримали співробітники ФСБ, виявився командувач Повітряно-космічними силами рф, який командує російськими військами в Україні генерал армії Сергій Суровікін, кажуть джерела WSJ.

За їхніми словами, генерал перебуває під вартою у Москві, але не у СІЗО, і при цьому його неодноразово допитували про заколот. Один зі співрозмовників заявив, що Суровікін знав про плани заколоту, але не брав участі в ньому. Проти Суровікіна не висували жодних звинувачень. Джерела кажуть, що генерала можуть відпустити, як тільки президент рф володимир путін вирішить, як реагувати на наслідки заколоту.

Суровікіна не бачили на людях відтоді, як вранці 24 червня він записав звернення до найманців ПВК «Вагнера», закликавши їх «зупинитися». Про можливе затримання генерала стало відомо 28 червня, повідомили джерела The Moscow Times.

Пізніше це підтвердили західні ЗМІ, наприклад, The Financial Times. За даними Bloomberg, військова прокуратура кілька днів допитувала Суровікіна про його зв’язки з Пригожіним; генерала обмежили у пересуваннях, але не заарештували. Засновник благодійного фонду «Русь сидящяя» Ольга Романова повідомила на початку липня, що у СІЗО «Лефортове» забрали листівку, відправлену волонтерами на ім’я Суровікіна.

Джерела пропагандиста Олексія Венедиктова заявили, що Суровікін перебуває у «службовій відпустці». При цьому, зазначає Венедиктов, генерал не привітав дружину та доньку з їхніми днями народження на початку липня.

Донька Суровікіна Вероніка заявила 29 червня «Базі», що повідомлення про затримання генерала не відповідають дійсності. Знайомий дружини Суровікіна розповів WSJ, що, за її словами, генерал не повернувся з роботи. Джерело російського видання «Верстка» повідомило 12 липня, що Суровікін затриманий контррозвідкою та ізольований понад два тижні. У той же день голова комітету Держдуми з оборони Андрій Картаполов сказав, що Суровікін «відпочиває наразі, не доступний».

За даними The Wall Street Journal, після заколоту Пригожина, зокрема, було затримано заступника Суровікіна генерал-полковника Андрія Юдіна та заступника начальника військової розвідки генерал-лейтенанта Володимира Алексєєва. Потім військових відпустили, але обмежили їм пересування, вони під наглядом. Юдін та Алексєєв усунуті від роботи.

Серед інших затриманих — колишній генерал-полковник Михайло Мізінцев, який раніше обіймав посаду заступника міністра оборони рф, керував кривавим штурмом Маріуполя на початку повномасштабної війни, а з квітня 2023 року працював у ПВК «Вагнера».

Кремль та Міністерство оборони рф не відповіли на прохання журналістів WSJ про коментар.