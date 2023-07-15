рф спровоцировала дипломатический скандал с Ираном. Фото:

https://racurs.ua/n185148-rossiya-razozlila-iran-podrobnosti-diplomaticheskogo-skandala.html

Ракурс

Країна-агресор російська федерація знову осоромилася. Між москвою та Тегераном виник дипломатичний скандал.

.

У рф вирішили «допомогти» вирішити територіальну суперечку між Іраном та ОАЕ, та цим тільки розлютила іранську владу. На початку цього тижня росія приєдналася до арабських держав Перської затоки, щоб вимагати врегулювання суперечки щодо права власності на острови, які Іран вважає його невід'ємною частиною. Про це повідомляє Iran International.

Іранське МЗС вже викликало посла та міністра закордонних справ росії хоссейна аміра абдолахіана, а речник уряду Алі Бахадорі написав в Twitter, що «Іран не піде на компроміс щодо своїх національних інтересів і територіальної цілісності».

Тегеран закликав москву переглянути позицію щодо приналежності островів у Ормузькій протоці, на які претендують Тегеран і ОАЕ, оскільки вона поставила це під сумнів. Не соромилися поливати брудом росію й користувачі соціальних мереж Ірану.

Також Iran International пише, що офіційна реакція іранської влади «була негострою». Користувачі соціальних мереж заявили, що іранські чиновники пішли на компроміс, не згадуючи рф у своїх твітах.

Нагадаємо, росія спільно з Іраном будує в республіці татарстан завод із виробництва «Шахедів», а саме підприємство можуть відкрити вже у 2023 році.

Джерело: Iran International