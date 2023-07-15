ВСУ разгромили отряды «Шторм-Z» возле Марьинки. Фото:

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Тактику «м'ясних штурмів» на фронті продовжує застосовувати країна-агресор росія.

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У п’ятницю, 14 липня, майже всі бойові зіткнення відбулись на Мар’їнському напрямку. Так, протягом минулої доби російські військові 16 разів атакували позиції українських сил, 14 із них — у районі Мар’їнки. Про це 15 липня заявив речник об'єднаного прес-центру Сил оборони Таврійського напрямку Валерій Шершень, повідомляється на Facebook-сторінці прес-центру.

За його словами, загони «Шторм-Z» зазнали поразки на напрямку Олександрівка — Мар’їнка. На Авдіївському напрямку ворог вів наступальні дії в районі Первомайського, але результатів не досяг.

Шершень відзначив, що зараз триває різнопланова робота, зокрема щодо знищення потенціалу та матеріально-технічної бази ворога. Після того, як ЗСУ потужно вдарили по ворогу, у лавах росіян спостерігається постійне погіршення морально-психологічного стану. Дійшло до того, що окупанти відмовляються від виконання бойових завдань.

Санітарні втрати росії за 14 липня на Таврійському напрямку склали 156 окупантів, а безповоротні — 55 загарбників.

Нагадаємо, на Запорізькому напрямку українські військові знищили ворожу колону з артилерію, яка належала до підрозділів каспійських морпіхів. Росіян накрили ракетами з реактивних систем залпового вогню GMLRS.