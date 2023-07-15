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Ракурс
Последствия поселка Степногорское. Фото: Андрей Ермак

Враг ударил «Градами» по зданию поселкового совета на Запорожье, есть пострадавшие

15 июл 2023, 19:19
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Війська російської федерації знову завдали ударів по Запорізькій області.


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У суботу, 15 липня, з реактивних систем залпового вогню «Град» було завдано удару по селище Степногірське. Ворожі снаряди влучили по адміністративній будівлі селищної ради. Про це керівник Офісу президента Андрій Єрмак повідомив у Telegram.

Внаслідок збройної агресії поранення дістали троє осіб — дві жінки та один чоловік.

Як відомо, частина Запорізької області перебуває під російською окупацією з початку повномасштабного вторгнення. З тимчасово захоплених районів ворог регулярно обстрілює міста та села, які розташовані на підконтрольній Україні території.

Наслідки селища Степногірське. Фото: Андрій Єрмак

Наслідки селища Степногірське. Фото: Андрій Єрмак

Наслідки селища Степногірське. Фото: Андрій Єрмак

Наслідки селища Степногірське. Фото: Андрій Єрмак

Нагадаємо, вночі 15 липня російські ударні безпілотники двічі за ніч атакували околиці Запоріжжя. Також ворог регулярно здійснював обстріли з артилерії. Було зафіксовано 27 руйнувань об'єктів житлової та соціальної інфраструктури в 15 населених пунктах Запорізької області.

Источник: Ракурс


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