Наслідки селища Степногірське. Фото: ОПУ

https://racurs.ua/ua/n185146-vorog-vdaryv-gradamy-po-budivli-selyschnoyi-rady-na-zaporijji-ie-postrajdali.html

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Війська російської федерації знову завдали ударів по Запорізькій області.

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У суботу, 15 липня, з реактивних систем залпового вогню «Град» було завдано удару по селище Степногірське. Ворожі снаряди влучили по адміністративній будівлі селищної ради. Про це керівник Офісу президента Андрій Єрмак повідомив у Telegram.

Внаслідок збройної агресії поранення дістали троє осіб — дві жінки та один чоловік.

Як відомо, частина Запорізької області перебуває під російською окупацією з початку повномасштабного вторгнення. З тимчасово захоплених районів ворог регулярно обстрілює міста та села, які розташовані на підконтрольній Україні території.

Нагадаємо, вночі 15 липня російські ударні безпілотники двічі за ніч атакували околиці Запоріжжя. Також ворог регулярно здійснював обстріли з артилерії. Було зафіксовано 27 руйнувань об'єктів житлової та соціальної інфраструктури в 15 населених пунктах Запорізької області.