Володимир Зеленський пояснив, що допоможе швидше завершити війну. Фото: ОПУ

https://racurs.ua/ua/n185145-zelenskyy-poyasnyv-vid-chogo-pryamo-zalejyt-shvydkist-zavershennya-viyny.html

Ракурс

Швидкість завершення повномасштабною війни з росією прямо залежить від підтримки України світовою спільнотою.

.

Київ зараз робить все, щоб ця підтримка була максимально інтенсивною та максимально змістовною. Про це президент України Володимир Зеленський 15 липня заявив у своєму відеозверненні, відео глава держави опублікував у Facebook.

І ми будемо зберігати найвищий темп міжнародної роботи на всіх рівнях, щоб відновити мир для всієї нашої землі та для всіх наших людей, — зазначив він.

Зеленський нагадав, що з початку місяця провів переговори з лідерами США, Великої Британії, Франції, Німеччини, Нідерландів, Туреччини, Чехії, Польщі, Словаччини, Болгарії, Литви, Швеції, Португалії, Іспанії, Канади, Австралії, Нової Зеландії, ПАР та Гвінеї-Бісау. Також були розмови з генсеком НАТО, президентом Європейської Ради, керівником Єврокомісії та Вселенським патріархом. А сьогодні в Києві побував президент Південної Кореї.

Також Зеленський додав, що повне звільнення України дозволить повернути повну силу міжнародному порядку, заснованому на правилах.

Нагадаємо, 12 липня країни G7 погодили декларацію щодо гарантій безпеки для України під назвою «Спільна декларація про підтримку України». Наступним кроком буде укладення двосторонніх безпекових угод між Україною та окремими країнами-гарантами, об'єднаних рамками багатосторонньої взаємодії.