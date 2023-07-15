Російські БПЛА вночі атакували Запоріжжя, поранено людину (ФОТО)https://racurs.ua/ua/n185129-rosiyski-bpla-vnochi-atakuvaly-zaporijjya-poraneno-ludynu-foto.htmlРакурс
Російські безпілотники в ніч на сьогодні, 15 липня, двічі за ніч атакували околиці Запоріжжя.
В результаті поранення отримав 62-річний чоловік. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Запорізької обласної військової адміністрації Юрій Малашко.
45 обстрілів здійснили військові рф по мирних містах і селах за минулу добу, — зазначив він. — Наразі зафіксовано 27 руйнувань об'єктів житлової та соціальної інфраструктури в 15 населених пунктах Запорізької області.
За словами Малашка, 39 артилерійських ударів прийшлися по території:
- Гуляйполя;
- Залізничного;
- Новодарівки;
- Чарівного;
- Левадного;
- Успенівки;
- Приютного;
- Степногірська.
Також ворог завдав авіаударів по Оріхову, Омельнику, Малій Токмачці, Новоданилівці.
Виконувач обов’язків міського голови Запоріжжя Анатолій Куртєв у своєму Telegram-каналі повідомив, що в одному з районів міста цієї ночі внаслідок дій окупантів було ушкоджено інфраструктурний обʼєкт.
На жаль, є постраждала людина. Чоловіка у стані середньої тяжкості доставлено до медичного закладу. Ушкоджень зазнав і житловий фонд — у чотирьох багатоповерхових будинках повилітали вікна, — зазначив Куртєв.