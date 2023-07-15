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Ракурс
Наслідки атаки російських безпілотників, фото: Анатолій Куртєв

Російські БПЛА вночі атакували Запоріжжя, поранено людину (ФОТО)

15 лип 2023, 10:40
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Російські безпілотники в ніч на сьогодні, 15 липня, двічі за ніч атакували околиці Запоріжжя.


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В результаті поранення отримав 62-річний чоловік. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Запорізької обласної військової адміністрації Юрій Малашко.

45 обстрілів здійснили військові рф по мирних містах і селах за минулу добу, — зазначив він. — Наразі зафіксовано 27 руйнувань об'єктів житлової та соціальної інфраструктури в 15 населених пунктах Запорізької області.

За словами Малашка, 39 артилерійських ударів прийшлися по території:

  • Гуляйполя;
  • Залізничного;
  • Новодарівки;
  • Чарівного;
  • Левадного;
  • Успенівки;
  • Приютного;
  • Степногірська.

Також ворог завдав авіаударів по Оріхову, Омельнику, Малій Токмачці, Новоданилівці.

Виконувач обов’язків міського голови Запоріжжя Анатолій Куртєв у своєму Telegram-каналі повідомив, що в одному з районів міста цієї ночі внаслідок дій окупантів було ушкоджено інфраструктурний обʼєкт.

На жаль, є постраждала людина. Чоловіка у стані середньої тяжкості доставлено до медичного закладу. Ушкоджень зазнав і житловий фонд — у чотирьох багатоповерхових будинках повилітали вікна, — зазначив Куртєв.

Наслідки атаки російських безпілотників, фото: Юрій Малашко

Наслідки атаки російських безпілотників, фото: Анатолій Куртєв

Джерело: Ракурс


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