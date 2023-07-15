Последствия атаки российских беспилотников, фото: Анатолий Куртев

https://racurs.ua/n185129-rossiyskie-bpla-nochu-atakovali-zaporoje-est-postradavshiy-foto.html

Ракурс

Російські безпілотники в ніч на сьогодні, 15 липня, двічі за ніч атакували околиці Запоріжжя.

.

В результаті поранення отримав 62-річний чоловік. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Запорізької обласної військової адміністрації Юрій Малашко.

45 обстрілів здійснили військові рф по мирних містах і селах за минулу добу, — зазначив він. — Наразі зафіксовано 27 руйнувань об'єктів житлової та соціальної інфраструктури в 15 населених пунктах Запорізької області.

За словами Малашка, 39 артилерійських ударів прийшлися по території:

Гуляйполя;

Залізничного;

Новодарівки;

Чарівного;

Левадного;

Успенівки;

Приютного;

Степногірська.

Також ворог завдав авіаударів по Оріхову, Омельнику, Малій Токмачці, Новоданилівці.

Виконувач обов’язків міського голови Запоріжжя Анатолій Куртєв у своєму Telegram-каналі повідомив, що в одному з районів міста цієї ночі внаслідок дій окупантів було ушкоджено інфраструктурний обʼєкт.