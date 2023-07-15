ВСУ в ночь на 15 июля уничтожили 10 беспилотников врага, фото: «Милитарный»

https://racurs.ua/n185128-10-rossiyskih-bespilotnikov-unichtojili-vsu-v-noch-na-15-iulya-infografika.html

Ракурс

Рашисти в ніч на сьогодні, 15 липня 2023 року, здійснили чергову повітряну атаку по Україні.

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Загалом за ніч захисники України знищили 10 повітряних цілей. Про це повідомляється на Фейсбук-сторінці Командування Повітряних сил ЗСУ.

Так, шістьома ударними дронами типу Shahed ворог атакував з південного напрямку. Силами та засобами Повітряних сил на півдні та сході країни знищено чотири ворожі ударні дрони Shahed-136/131.

Крім того, протягом минулої доби, 14 липня, протиповітряною обороною було знищено три розвідувальні БПЛА оперативно-тактичного рівня («Орлан», «Зала») та три ударні дрони типу «Ланцет». Також в ніч на 14 липня ЗСУ збили 16 «шахедів».