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росія тримає у Чорному морі 13 кораблів, серед яких два ракетоносії з загальним залпом 12 ракет типу «Калібр».
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Про це сьогодні, 15 липня, в ефірі національного телемарафону розповіла очільниця об'єднаного пресцентру Сил оборони Півдня Наталія Гуменюк, повідомляє агентство «Укрінформ».
Серед чорноморського контингенту два ракетоносії продовжують бойове чергування, один надводний, один підводний, це 12 ракет типу «Калібр» можуть бути готові до пуску по всій території України, — наголосила Гуменюк.
В Азовському морі наразі перебувають три ворожі кораблі.
Джерело: «Укрінформ»
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