Читайте також
Ракурсhttps://racurs.ua/
Російські ракети з Чорного моря продовжують загрожувати Україні, фото: UA Modna
Два ракетоносії тримає росія у Чорному морі — Гуменюкhttps://racurs.ua/ua/n185127-dva-raketonosiyi-trymaie-rosiya-u-chornomu-mori-gumenuk.htmlРакурс
росія тримає у Чорному морі 13 кораблів, серед яких два ракетоносії з загальним залпом 12 ракет типу «Калібр».
.
Про це сьогодні, 15 липня, в ефірі національного телемарафону розповіла очільниця об'єднаного пресцентру Сил оборони Півдня Наталія Гуменюк, повідомляє агентство «Укрінформ».
Серед чорноморського контингенту два ракетоносії продовжують бойове чергування, один надводний, один підводний, це 12 ракет типу «Калібр» можуть бути готові до пуску по всій території України, — наголосила Гуменюк.
В Азовському морі наразі перебувають три ворожі кораблі.
Джерело: «Укрінформ»
Каховська ГЕС: Щоби завдати таких руйнувань, потрібні доступ і підготовка, це робили військові професіонали — Юрій Ландау, ПрАТ «Укргідропрект»
Ключові зміни, що стосуються угод купівлі-продажу нерухомого майна
Колабораціонізм існує у кожній війні і боротьба з ним є обов’язковою складовою перемоги — голова Касаційного кримінального суду
Поділ майна подружжя
Загрузка...