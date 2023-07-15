Окупанти створили у Мелітополі «загін путіна», фото: Krasnodarmedia

https://racurs.ua/ua/n185126-zagin-putina-z-pensionerok-stvoryly-okupanty-u-melitopoli-mer.html

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У Мелітополі російські окупанти створили свій «отряд путіна» — з пенсіонерок, які ходять на всі можливі заходи і пропагують «русскій мір».

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Про це у своєму Telegram-каналі повідомив мер Мелітополя Іван Федоров.

Також окупанти вдалися інших кроків, спрямованих на зомбування місцевого населення:

створюють нові й нові пропагандистські медіа, щоб розповідати, як добре живеться в окупації;

«віджали» типографію, щоб друкувати свої агітки;

пропонують кожному безкоштовний пакет телевізійного обладнання, щоб дивитись тільки російські «обовʼязкові» телеканали;

дітей відправляють у табори, де замість відпочинку вони змушені вчити історію росії;

молодь заганяють в мілітарні організації та молодіжні центри, які займаються «патріотичним вихованням» та пропагандою.