Читайте також
Ракурсhttps://racurs.ua/
Окупанти створили у Мелітополі «загін путіна», фото: Krasnodarmedia
«Загін путіна» з пенсіонерок створили окупанти у Мелітополі — мерhttps://racurs.ua/ua/n185126-zagin-putina-z-pensionerok-stvoryly-okupanty-u-melitopoli-mer.htmlРакурс
У Мелітополі російські окупанти створили свій «отряд путіна» — з пенсіонерок, які ходять на всі можливі заходи і пропагують «русскій мір».
.
Про це у своєму Telegram-каналі повідомив мер Мелітополя Іван Федоров.
Також окупанти вдалися інших кроків, спрямованих на зомбування місцевого населення:
- створюють нові й нові пропагандистські медіа, щоб розповідати, як добре живеться в окупації;
- «віджали» типографію, щоб друкувати свої агітки;
- пропонують кожному безкоштовний пакет телевізійного обладнання, щоб дивитись тільки російські «обовʼязкові» телеканали;
- дітей відправляють у табори, де замість відпочинку вони змушені вчити історію росії;
- молодь заганяють в мілітарні організації та молодіжні центри, які займаються «патріотичним вихованням» та пропагандою.
Окупанти з усіх сил стараються промити мізки мешканцям ТОТ, надіючись, що це допоможе зберегти незаконну владу. Проте надії загарбників марні, — наголошує Федоров.
Каховська ГЕС: Щоби завдати таких руйнувань, потрібні доступ і підготовка, це робили військові професіонали — Юрій Ландау, ПрАТ «Укргідропрект»
Ключові зміни, що стосуються угод купівлі-продажу нерухомого майна
Колабораціонізм існує у кожній війні і боротьба з ним є обов’язковою складовою перемоги — голова Касаційного кримінального суду
Поділ майна подружжя
Загрузка...