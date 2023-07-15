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Українські військові ліквідували вже понад 237 тис. рашистів, фото: Генштаб ЗСУ
590 рашистів ліквідували захисники України за добу (ІНФОГРАФІКА)https://racurs.ua/ua/n185125-590-rashystiv-likviduvaly-zahysnyky-ukrayiny-za-dobu-infografika.htmlРакурс
Захисники України за час повномасштабного російського вторгнення ліквідували вже близько 237 тис. 180 рашистів. За минулу добу цей показник зріс на 590 осіб.
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Про це сьогодні, 15 липня, повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.
Також ворог вже втратив:
- 4 тис. 102 танки;
- 8 тис. 19 бойових броньованих машин;
- 4 тис. 463 одиниці артилерійських систем;
- 680 одиниць РСЗВ;
- 425 одиниць засобів ППО;
- 315 літаків;
- 310 гелікоптерів;
- 3 тис. 807 БПЛА оперативно-тактичного рівня;
- 1 тис. 273 крилаті ракети;
- 18 кораблів/катерів;
- 7 тис. 36 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн;
- 664 одиниць спеціальної техніки.
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