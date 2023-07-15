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Украинские военные ликвидировали уже более 237 тыс. рашистов, фото: Генштаб ВСУ

590 рашистов ликвидировали защитники Украины за сутки (ИНФОГРАФИКА)

15 июл 2023, 08:20
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Захисники України за час повномасштабного російського вторгнення ліквідували вже близько 237 тис. 180 рашистів. За минулу добу цей показник зріс на 590 осіб.


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Про це сьогодні, 15 липня, повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.

Також ворог вже втратив:

  • 4 тис. 102 танки;
  • 8 тис. 19 бойових броньованих машин;
  • 4 тис. 463 одиниці артилерійських систем;
  • 680 одиниць РСЗВ;
  • 425 одиниць засобів ППО;
  • 315 літаків;
  • 310 гелікоптерів;
  • 3 тис. 807 БПЛА оперативно-тактичного рівня;
  • 1 тис. 273 крилаті ракети;
  • 18 кораблів/катерів;
  • 7 тис. 36 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн;
  • 664 одиниць спеціальної техніки.

Источник: Ракурс


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