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Украинские военные ликвидировали уже более 237 тыс. рашистов, фото: Генштаб ВСУ
590 рашистов ликвидировали защитники Украины за сутки (ИНФОГРАФИКА)https://racurs.ua/n185125-590-rashistov-likvidirovali-zaschitniki-ukrainy-za-sutki-infografika.htmlРакурс
Захисники України за час повномасштабного російського вторгнення ліквідували вже близько 237 тис. 180 рашистів. За минулу добу цей показник зріс на 590 осіб.
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Про це сьогодні, 15 липня, повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.
Також ворог вже втратив:
- 4 тис. 102 танки;
- 8 тис. 19 бойових броньованих машин;
- 4 тис. 463 одиниці артилерійських систем;
- 680 одиниць РСЗВ;
- 425 одиниць засобів ППО;
- 315 літаків;
- 310 гелікоптерів;
- 3 тис. 807 БПЛА оперативно-тактичного рівня;
- 1 тис. 273 крилаті ракети;
- 18 кораблів/катерів;
- 7 тис. 36 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн;
- 664 одиниць спеціальної техніки.
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