Валерий Залужный, фото: ТСН

https://racurs.ua/n185124-kak-tolko-budut-vozmojnosti-zalujnyy-o-namerenii-osvobodit-krym.html

Ракурс

Валерій Залужний, головнокомандувач ЗСУ, не приховує свого наміру звільнити окупований рф у 2014 році Крим, попри побоювання певних західних чиновників щодо реакції російського диктатора володимира путіна в такому випадку.

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Про це йшлося в нещодавньому інтерв’ю Залужного виданню Washington Post.

Як тільки у мене з’являться засоби, я щось зроблю. Мені все одно — ніхто мене не зупинить, — наголосив Залужний.

Він нарікає на залежність України від інших країн у питанні боєприпасів, попит на які партнери намагаються задовольнити з усіх сил.

За словами Залужного, чим більше Україна зможе стріляти, сковуючи російські війська, тим менших втрат вона зазнає.

Зазначається, що наразі росіяни мають можливість випускати по позиціях захисників України більше снарядів — часто втричі більше за день. Також у загарбників кращі крилаті ракети, в сучасні винищувачі, такі як американські F-16, очікуються на полі бою не раніше наступного року.

Проведення контрнаступу з метою повернення окупованих територій, перемоги над росією та мінімізації втрат України потребує ресурсів, яких, за словами Залужного, йому все ще бракує.

Західні чиновники заявляли, що Україні достатньо для досягнення успіху, але Залужний різко критикував своїх колег, які стверджували, що Києву не потрібні F-16. Їхні власні війська ніколи не воювали б так, сказав він в інтерв’ю, — зазначає видання.

Джерело: Washington Post