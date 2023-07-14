Суд арестовал наместника Лавры от УПЦ МП Павла

Митрополит УПЦ МП Павел, фото: Андрей Смолий

https://racurs.ua/n185123-sud-arestoval-namestnika-lavry-ot-upc-mp-pavla.html

Ракурс

Запобіжний захід митрополиту Української православної церкви Московського патріархату Павлу (Петру Лебедю) суд змінив на утримання під вартою до 14 серпня або заставу у розмірі 33,3 млн грн.

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Про це сьогодні, 14 липня, повідомляє видання «Суспільне».

Павло з 3 квітня перебував під домашнім арештом.

Прокуратура вимагала для нього тримання під вартою або заставу у розмірі 60 млн грн, мотивуючи це тим, що у нього є рухоме та нерухоме майно саме на таку суму. Крім того, сюди не врахували банківські активи клірика.

Підставою для зміни запобіжного заходу стало порушення ним одного з накладеним слідчим суддею обов’язків — зазначалося, що Павло спілкувався з одним зі свідків у кримінальній справі. Водночас сам митрополит запевняє, що не знайомий із тим свідком.

Нагадаємо, вчора, 13 липня, у СБУ повідомили, що викрили Павла на нових фактах підривної діяльності проти України — в одному з інтерв’ю він заперечував існування України як суверенної держави.

Джерело: «Суспільне»