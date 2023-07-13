Подозрение Паши "Мерседеса-Тесла" расширили двумя новыми статьями УКУ

https://racurs.ua/n185083-podozrenie-pashi-mersedesa-tesla-rasshirili-dvumya-statyami-uku.html

Ракурс

СБУ викрила митрополита УПЦ (МП) Павла (Петра Лебедя) на нових фактах підривної діяльності проти України.

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Задокументовано, що за день до оголошення підозру настоятелю Києво-Печерської Лаври митрополит дав відео-інтерв'ю одному з вітчизняних ЗМІ. У ньому він заперечив існування України як суверенної держави.

Також фігурант назвав російську збройну агресію проти України «громадянським конфліктом», який триває з 2014 року. Ініційована СБУ судова лінгвістична експертиза підтвердила ці факти злочинних дій клірика.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили митрополиту про нову підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 2 ст. 161 (порушення рівноправності громадян залежно від їх релігійних переконань вчинене службовою особою повторно);

ч. 3 ст.436−2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії рф проти України за вчинене службовою особою повторно).

Наразі вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу у виді тримання під вартою. Продовжуються слідчі дії для встановлення всіх обставин злочинів. Санкції статей передбачають до 8 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

30 червня Солом’янський райсуд Києва продовжив йому цілодобовий домашній арешт ще на два місяці. На цому засіданні митрополит УПЦ (МП) Павло Лебідь скаржився на те, що через журналістів змушений носити електронний браслет. Він іронізував, що тепер його можна називати не «Паша-Мерседес», а «Паша-Тесла».

Митрополита Московського патріархату підозрюють у розпалюванні релігійної ворожнечі та виправдовуванні дій росії.