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Валерий Залужный, фото: Мария Игнатьева
Будем убивать врага на его территории, но своим оружием — Залужныйhttps://racurs.ua/n185122-budem-ubivat-vraga-na-ego-territorii-no-svoim-orujiem-zalujnyy.htmlРакурс
Україна використовуватиме зброю власного виробництва, щоб завдавати удари по території Росії.
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Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний заявив про це в інтерв’ю виданню Washington Post.
Щоб врятувати своїх людей, чому я повинен питати в когось дозволу, що робити на території ворога? — наголосив він. — Мені чомусь доводиться думати, що мені нічого не можна там робити. Чому? Тому що путін … застосує ядерну зброю? Дітям, які вмирають, байдуже.
За словами Залужного, для частих ударів через кордон він використовує зброю українського виробництва, яку Київ офіційно не визнає своєю.
Це наша проблема, і нам вирішувати, як вбити цього ворога. На його території можна і потрібно вбивати на війні. Якщо наші партнери бояться використовувати свою зброю, ми вбиватимемо своєю. Але лише стільки, скільки необхідно, — додав Залужний.
Джерело: The Washington Post