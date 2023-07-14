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Ракурс
Валерий Залужный, фото: Мария Игнатьева

Будем убивать врага на его территории, но своим оружием — Залужный

14 июл 2023, 22:15
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Україна використовуватиме зброю власного виробництва, щоб завдавати удари по території Росії.


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Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний заявив про це в інтерв’ю виданню Washington Post.

Щоб врятувати своїх людей, чому я повинен питати в когось дозволу, що робити на території ворога? — наголосив він. — Мені чомусь доводиться думати, що мені нічого не можна там робити. Чому? Тому що путін … застосує ядерну зброю? Дітям, які вмирають, байдуже.

За словами Залужного, для частих ударів через кордон він використовує зброю українського виробництва, яку Київ офіційно не визнає своєю.

Це наша проблема, і нам вирішувати, як вбити цього ворога. На його території можна і потрібно вбивати на війні. Якщо наші партнери бояться використовувати свою зброю, ми вбиватимемо своєю. Але лише стільки, скільки необхідно, — додав Залужний.

Джерело: The Washington Post

Источник: Ракурс


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