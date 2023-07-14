Три российских «Ланцета» сбили на Херсонщине 14 июля, фото: Воздушное командование «Юг»

https://racurs.ua/n185121-tri-rossiyskih-udarnyh-drona-sbili-vsu-na-hersonschine-foto.html

Ракурс

На Херсонщині впродовж сьогоднішньої доби, 14 липня, воїни Херсонської зенітної ракетної бригади повітряного командування «Південь» знищили три російські ударні дрони «Ланцет».

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Про це повідомляється на Фейсбук-сторінці ПК «Південь», де також опубліковані знімки збитих дронів.

В ніч на сьогодні рашисти також здійснили чергову атаку по України іранськими дронами-камікадзе «Shahed-136/131». В результаті силами ПК «Південь» було знищено шість «шахедів», ще чотири безпілотники збили інші складові Сил оборони півдня України. Вісім «шахедів» було знищено на Одещині, два — на Миколаївщині.