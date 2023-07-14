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Три российских «Ланцета» сбили на Херсонщине 14 июля, фото: Воздушное командование «Юг»

Три российских ударных дрона сбили ВСУ на Херсонщине (ФОТО)

14 июл 2023, 21:46
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На Херсонщині впродовж сьогоднішньої доби, 14 липня, воїни Херсонської зенітної ракетної бригади повітряного командування «Південь» знищили три російські ударні дрони «Ланцет».


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Про це повідомляється на Фейсбук-сторінці ПК «Південь», де також опубліковані знімки збитих дронів.

Три російські «Ланцети» збили на Херсонщині 14 липня, фото: Повітряне командування «Південь»

В ніч на сьогодні рашисти також здійснили чергову атаку по України іранськими дронами-камікадзе «Shahed-136/131». В результаті силами ПК «Південь» було знищено шість «шахедів», ще чотири безпілотники збили інші складові Сил оборони півдня України. Вісім «шахедів» було знищено на Одещині, два — на Миколаївщині.

Источник: Ракурс


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