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Три російські «Ланцети» збили на Херсонщині 14 липня, фото: Повітряне командування «Південь»

Три російські ударні дрони збили ЗСУ на Херсонщині (ФОТО)

14 лип 2023, 21:46
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На Херсонщині впродовж сьогоднішньої доби, 14 липня, воїни Херсонської зенітної ракетної бригади повітряного командування «Південь» знищили три російські ударні дрони «Ланцет».


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Про це повідомляється на Фейсбук-сторінці ПК «Південь», де також опубліковані знімки збитих дронів.

Три російські «Ланцети» збили на Херсонщині 14 липня, фото: Повітряне командування «Південь»

В ніч на сьогодні рашисти також здійснили чергову атаку по України іранськими дронами-камікадзе «Shahed-136/131». В результаті силами ПК «Південь» було знищено шість «шахедів», ще чотири безпілотники збили інші складові Сил оборони півдня України. Вісім «шахедів» було знищено на Одещині, два — на Миколаївщині.

Джерело: Ракурс


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