Три російські «Ланцети» збили на Херсонщині 14 липня, фото: Повітряне командування «Південь»

https://racurs.ua/ua/n185121-try-rosiyski-udarni-drony-zbyly-zsu-na-hersonschyni-foto.html

Ракурс

На Херсонщині впродовж сьогоднішньої доби, 14 липня, воїни Херсонської зенітної ракетної бригади повітряного командування «Південь» знищили три російські ударні дрони «Ланцет».

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Про це повідомляється на Фейсбук-сторінці ПК «Південь», де також опубліковані знімки збитих дронів.

В ніч на сьогодні рашисти також здійснили чергову атаку по України іранськими дронами-камікадзе «Shahed-136/131». В результаті силами ПК «Південь» було знищено шість «шахедів», ще чотири безпілотники збили інші складові Сил оборони півдня України. Вісім «шахедів» було знищено на Одещині, два — на Миколаївщині.