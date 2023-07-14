Уряд виділив кошти на облаштування укриттів, фото: «День за днем»

https://racurs.ua/ua/n185120-900-mln-na-oblashtuvannya-bomboshovysch-u-shkolah-vydilyv-kabmin.html

Ракурс

Кабінет міністрів спрямував 900 млн грн на облаштування бомбосховищ у школах, а ще 600 млн грн — на придбання шкільних автобусів.

.

Про це сьогодні, 14 липня, під час засідання уряду заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

Освітніх субвенцій для регіонів за шість місяців виплачено на суму понад 56 млрд грн. З них вже 900 млн грн направлено на облаштування бомбосховищ у школах і ще 600 млн грн — на закупівлю нових шкільних автобусів, — повідомив прем'єр.

Загальна сума субвенцій регіонам за цей період склала 92 млрд грн, додав Шмигаль.