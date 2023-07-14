Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Уряд виділив кошти на облаштування укриттів, фото: «День за днем»

900 млн на облаштування бомбосховищ у школах виділив Кабмін

14 лип 2023, 21:14
999

Кабінет міністрів спрямував 900 млн грн на облаштування бомбосховищ у школах, а ще 600 млн грн — на придбання шкільних автобусів.


.

Про це сьогодні, 14 липня, під час засідання уряду заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

Освітніх субвенцій для регіонів за шість місяців виплачено на суму понад 56 млрд грн. З них вже 900 млн грн направлено на облаштування бомбосховищ у школах і ще 600 млн грн — на закупівлю нових шкільних автобусів, — повідомив прем'єр.

Загальна сума субвенцій регіонам за цей період склала 92 млрд грн, додав Шмигаль.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів