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Кабінет міністрів спрямував 900 млн грн на облаштування бомбосховищ у школах, а ще 600 млн грн — на придбання шкільних автобусів.
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Про це сьогодні, 14 липня, під час засідання уряду заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.
Освітніх субвенцій для регіонів за шість місяців виплачено на суму понад 56 млрд грн. З них вже 900 млн грн направлено на облаштування бомбосховищ у школах і ще 600 млн грн — на закупівлю нових шкільних автобусів, — повідомив прем'єр.
Загальна сума субвенцій регіонам за цей період склала 92 млрд грн, додав Шмигаль.
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