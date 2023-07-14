Вручення Ордену Почесного легіону у Києві, фото: посольство Франції в Україні

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Ракурс

Олег Сенцов, колишній бранець кремля, режисер та письменник, а нині військовослужбовець ЗСУ, та публіцистка Оксана Забужко, отримали найвищу нагороду Франції — Орден Почесного легіону.

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Посол Франції в Україні Етьєн де Понсен провів церемонію вручення у Національному заповіднику «Софія Київська» сьогодні, 14 липня. Про це повідомляється на Фейсбук-сторінці французького посольства.

Посол зазначив, що дата, обрана для вручення цієї нагороди, є символічною — 14 липня Франція святкує Національне свято, а також День свободи. У зверненнях до нагороджуваних він відзначив їхній внесок у відстоювання європейських цінностей, зокрема участь обох у Майдані.

Їх імена добре відомі у Франції та Європі, адже обидва нині борються за волю та незалежність України, — наголосив де Понсен.

Вручаючи Сенцову нагороду, де Понсен зазначив, що вона є символом визнання відданості ідеалам свободи.

Вам відомо, що найвище керівництво моєї країни діяло заради Вашого звільнення. Відзнака, яку ми вручаємо Вам сьогодні, є ще одним свідченням підтримки з боку Франції Вашій боротьбі під час ув’язнення. В ширшому сенсі, моя країна, як і всі країни Європейського Союзу, активно підтримує Україну в її боротьбі за незалежність і свободу, — наголосив де Понсен.

Ми продовжуємо допомагати вам у військовому плані за кожної можливості, перш за все тому, що Україна є частиною — тепер вже безповоротно — великої європейської родини, — додав він.

За словами де Понсена, боротьба України є «запорукою нашого спільного майбутнього» й наголосив, що Франція була на боці України ще до війни й лишатиметься опліч і надалі, доки наша держава не відновить свою територіальну цілісність.

У Вашій особі ми також хочемо подякувати всім тим, хто пішов до армії добровольцем і загалом усім тим, хто б'ється на фронтах, адже вони виборюють вашу свободу, але, в реальності, вони також борються і за нашу свободу, — наголосив він.

Зазначається, що Сенцов днями отримав контузію у бою, проте змін бути присутнім на церемонії.

На церемонії також були присутні третій і п’ятий президенти України Віктор Ющенко і Петро Порошенко, мер Києва Віталій Кличко, представники дипломатичного корпусу, друзі та рідні Забужко і Сенцова.