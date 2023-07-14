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Ракурс
Знищення російського ПТРК, скріншот відео

ЗСУ дроном знищили російський ПТРК (ВІДЕО)

14 лип 2023, 19:48
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Українські військові з 47-ї окремої механізованої бригади ЗСУ за допомогою FPV-дрона знищили російський протитанковий ракетний комплекс.


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Відповідне відео сьогодні, 14 липня, опубліковане на Фейсбук-сторінці бригади.

На відео можна побачити, як дрон завдає удару по виявленому ПТРК ворога, після чого той спалахує.

Де і коли саме відбулася показана на відео подія, не уточнюється.

Джерело: Ракурс


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