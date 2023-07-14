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Ракурс
У Нацгвардії анонсували наступ на Херсонському напрямку, фото: Генштаб ЗСУ

У Нацгвардії анонсували наступ на Херсонському напрямку (ВІДЕО)

14 лип 2023, 19:24
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Сили оборони України готуються до активних наступальних дій на Херсонщині.


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Про це сьогодні, 14 липня, під час брифінгу повідомив представник Головного управління Нацгвардії Микола Уршалович.

Уршалович зазначив, що зараз українські військові ведуть розвідку і посилено атакують позиції ворога.

На Херсонському напрямку Сили оборони продовжують чинити тиск на супротивника, ведеться активна розвідка та вогнева поразка на всю глибину оборони супротивника з метою підготовки районів та рубежів для наступальних дій, — зазначив він.

Уршалович додав, що на Мелітопольському напрямку військові Нацгвардії за тиждень просунулися на 1,7 тис м на південь та південний схід.

Джерело: Ракурс


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