Міністр оборони Британії пояснив свої слова про «недостатню вдячність» України

Бен Воллес, фото: LB.ua

https://racurs.ua/ua/n185116-ministr-oborony-brytaniyi-poyasnyv-svoyi-slova-pro-nedostatnu-vdyachnist-ukrayiny.html

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Міністр оборони Великої Британії Бен Воллес прокоментував свої слова про «недостатню вдячність» України за допомогу та про те, що партнери України — «не Amazon».

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Воллес запевнив, що його слова були «частково викривлені». Про це йдеться у повідомленні, опублікованому на Фейсбук-сторінці Воллеса сьогодні, 14 липня.

Я говорив про необхідність для України іноді визнавати, що в багатьох країнах і в деяких парламентах немає такої сильної підтримки, як у Великій Британії, — зазначив він. — Це був коментар не про уряди, а про громадян і депутатів у всьому міжнародному співтоваристві.

Воллес наголосив, що населення Великої Британії і всі партії в парламенті країни підтримують зусилля з надання допомоги Україні, а рейтинг підтримки України у Сполученому Королівстві є одними з найвищих в Європі — понад 70%.

Мої коментарі намагалися відобразити те, що важливо пам’ятати, що ми не повинні говорити самі з собою, а докладати зусиль, щоб достукатися до інших громадян, які все ще потребують переконання. Коментарі щодо «Amazon» були зроблені минулого року і мали на меті підкреслити, що відносини Великої Британії з Україною не є «трансакційними», а радше «партнерськими», — зазначив він.

Також Воллес запевнив, що підтримуватиме Україну, скільки буде потрібно.

Я особисто продовжуватиму підтримувати Україну до кінця, стільки, скільки буде потрібно, але національні парламенти часто мають конкуруючі потреби, і Україні та Великій Британії потрібно продовжувати заохочувати цю сильну підтримку, використовуючи факти та дружбу, — зазначив він.

Українці під цим повідомленням Воллеса залишили велику кількість коментарів з подяками йому та Великій Британії за допомогу.