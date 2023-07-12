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Ракурс
Снайпери ССО знищують ворогів з великих відстаней. Фото: ССО у Facebook

Снайпери ССО показали знищення ворогів з великих відстаней (ВІДЕО)

12 лип 2023, 16:49
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Снайпери Сил спеціальних операцій ЗСУ продовжують наганяти жах на російських окупантів.


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Українські специ дуже вправні, бо вбивають загарбників навіть з дуже великої відстані — від 715 до 2 тис. 62 м. Про це командування ССО Збройних сил України 12 липня повідомило у Facebook.

Влучна робота снайперів ССО на великі відстані. На відео — ураження противника на дистанціях від 715 до 2 тис. 62 м, — зазначили спецпризначенці.

Нагадаємо, у листопаді 2022 року спецпризначенець Збройних сил України точним пострілом ліквідував російського окупанта з відстані 2 тис. 710 м. Таким чином він впритул наблизився до світового рекорду за найдальшим бойовим снайперським пострілом.

Снайперський рекорд зараз належить канадському снайперу, який поцілив у ворожу ціль з дистанції 3 тис. 540 м під час виконання завдання в Іраку.

Джерело: Ракурс


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