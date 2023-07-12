Снайпери ССО знищують ворогів з великих відстаней. Фото: ССО у Facebook

https://racurs.ua/ua/n185049-snaypery-sso-pokazaly-znyschennya-vorogiv-z-velykyh-vidstaney-video.html

Ракурс

Снайпери Сил спеціальних операцій ЗСУ продовжують наганяти жах на російських окупантів.

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Українські специ дуже вправні, бо вбивають загарбників навіть з дуже великої відстані — від 715 до 2 тис. 62 м. Про це командування ССО Збройних сил України 12 липня повідомило у Facebook.

Влучна робота снайперів ССО на великі відстані. На відео — ураження противника на дистанціях від 715 до 2 тис. 62 м, — зазначили спецпризначенці.

Нагадаємо, у листопаді 2022 року спецпризначенець Збройних сил України точним пострілом ліквідував російського окупанта з відстані 2 тис. 710 м. Таким чином він впритул наблизився до світового рекорду за найдальшим бойовим снайперським пострілом.

Снайперський рекорд зараз належить канадському снайперу, який поцілив у ворожу ціль з дистанції 3 тис. 540 м під час виконання завдання в Іраку.