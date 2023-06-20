Нічну роботу снайперів ССО під Бахмутом показали на відео. Фото:

https://racurs.ua/ua/n184292-nichnu-robotu-snayperiv-sso-pid-bahmutom-pokazaly-na-video.html

Ракурс

Бійці Сил спеціальних операцій без втоми продовжують ліквідовувати російських окупантів на фронті.

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Зокрема, професійно працюють українські снайпери. Під Бахмутом вони точними пострілами ліквідували низку загарбників. Майстерна робота була виконана у нічний час. Про це командування ССО Збройних сил України повідомило в Facebook.

На Бахмутському напрямку воїни Сил спеціальних операцій знищують окупантів. Кадри точного ураження живої сили противника, — зазначили в командуванні.

Нагадаємо, днями бійці Сил спеціальних операцій ЗСУ здійснили вилазку у ворожий тил. Спецпризначенці пробрались в окопи окупантів, де знищили 10 військових російської армії. Бойова група воїнів ССО застала противника зненацька. І хоча деякі вороги намагалися чинити опір, але були знищені.