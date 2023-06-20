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Ракурс
Потужна злива призвела до підтоплень у Києві. Фото: Слово і діло

Потужна злива залила Київ — фото й відео підтоплень

20 чер 2023, 22:21
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Потужна злива з градом та блискавкою пройшла Києвом у вівторок, 20 червня.


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Через негоду затопило низку вулиць, частково магазини, парковки та під’їзди. На Чоколівському бульварі в бік Шулявки води налило стільки, що транспорт не може проїхати. В інших районах водії теж змушені стояти у вимушеному заторі. Пішоходи додали водні перешкоду прямо по воді, яка сягала колін. Про це повідомляють місцеві Telegram-канали та кияни у соцмережах.

У мережі вже з’явилися фото та відео підтоплення столиці. На кадрах можна побачити наслідки зливи.

Потужна злива призвела до підтоплень у Києві. Фото: Telegram-канал LOS SOLOMAS . КИЇВ

Потужна злива призвела до підтоплень у Києві. Фото: Telegram-канал LOS SOLOMAS . КИЇВ

Потужна злива призвела до підтоплень у Києві. Фото: Telegram-канал LOS SOLOMAS . КИЇВ

Потужна злива призвела до підтоплень у Києві. Фото: Telegram-канал LOS SOLOMAS . КИЇВ

Потужна злива призвела до підтоплень у Києві. Фото: Telegram-канал LOS SOLOMAS . КИЇВ

Потужна злива призвела до підтоплень у Києві. Фото: Telegram-канал LOS SOLOMAS . КИЇВ

Потужна злива призвела до підтоплень у Києві. Фото: Telegram-канал LOS SOLOMAS . КИЇВ

Нагадаємо, потужна злива затопила пошкоджені обстрілами будинки та вулиці окупованого російською федерацією Маріуполя. В місті через негоду зникла електроенергія.

Джерело: Ракурс


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