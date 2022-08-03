Злива з градом знеструмила і затопила окупований Маріуполь

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Злива 3 серпня затопила пошкоджені обстрілами будинки і вулиці Маріуполя. В окупованому росіянами українському місті зникла електроенергія.

Про це розповів радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

Злива з градом миттю змила всі декорації покращеного життя. Всю ціну обіцянок маріупольці побачили на власні очі — дощ в квартирі, град скрізь відсутні вікна, річки до пояса, знеструмлення через криворукий ремонт і відсутність питної води. Лише одна злива, — прокоментував Андрющенко опубліковані ним відео з Маріуполя.

Крім того, окупаційна влада Маріуполя наказала в терміновому порядку почати заготівлю дров на зиму. За відсутності чи нестачі пошкоджених або аварійних дерев зелена зона Маріуполя пішла «під ніж».

У Маріуполі загарбники зносять меморіал українським військовим, аби встановити пам’ятник Невському — міфічному князю, який асоціюється в рф з нібито перемогами «руського духу».

Нагадаємо, агресія росії спричинила в Маріуполі одну з найбільших гуманітарних катастроф. Місто практично повністю зруйноване внаслідок ворожих обстрілів. Маріуполь наразі без нормального постачання електрики, води, газу. З початку російського вторгнення у місті загинули близько 22 тис. мирних жителів. Понад 50 тис. було депортовано в росію і на тимчасово захоплені території Донецької області.