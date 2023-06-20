Став відомий один із пріоритетів ЗСУ на цей час. Фото: Генштаб

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Один із головних пріоритетів Сил оборони України на цей час назвали в РНБО.

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Українські військові зараз намагаються «знекровити» російську артилерію. ЗСУ намагаються максимально знищити артилерійські та інші системи вогневого ураження та їх розрахунків. Це робиться для того, щоб розчистити театру бойових дій для операцій українського війська. Про це секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов 20 червня повідомив у Facebook.

За його словами, армія України на відмінно справляється зі знищенням російських пунктів управління, складів боєприпасів, палива, продовольства, маршрутів забезпечення. Додав, що показники знищення ворожої техніки досягли чи не максимальних показників з моменту початку війни.

Данілов наголосив, що Сили оборони України одночасно ведуть як наступальні, так і оборонні дії. Захисники розвивають як власні наступальні операції, так і відбивають ворожий наступ і контратакують.

СОУ крок за кроком просуваються вперед до визначених верховним командуванням цілей, маючи одним із своїх головних пріоритетів збереження життя військовослужбовців і цивільного населення. «М'ясні штурми» — це російська прерогатива пригожинсько-герасимовського стилю ведення війни, — написав Данілов.

Також він зазначив, що окупанти протидіють українському наступу й заради цього максимально активізували бойові дії в Донецькому операційному районі. Ворог підтягує резерви, в першу чергу, з повітряно-десантних військ. Росіяни таким чином хочуть відтягнути підрозділи ЗСУ з інших напрямків та повністю захопити Донбас.

Нагадаємо, в Генштабі ЗСУ заявляли, що Сили оборони успішно атакують на Мелітопольському та Бердянському напрямах. На низці ділянок військові мають успіх та закріплюються на досягнутих рубежах.