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Ракурс
ЗСУ успішно закріплюються на Мелітопольському і Бердянському напрямах — Генштаб

ЗСУ успішно закріплюються на Мелітопольському і Бердянському напрямах — Генштаб

20 чер 2023, 09:58
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Збройні сили України успішно атакують на Мелітопольському та Бердянському напрямах. Про це сьогодні повідомив речник Генерального штабу ЗСУ Андрій Ковальов.


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Сили оборони продовжують наступальні дії на цій території.

Минулої доби на напрямках Новодарівка — Приютне, Макарівка — Рівнопіль та Новоданилівка — Роботино українські воїни мали частковий успіх, закріплюються на досягнутих рубежах, — повідомив Ковальов.

З його слів, воєнні злочинці окупаційної армії росії зосереджують основні зусилля на веденні оборони та недопущенні просування наших військ. Також ворог застосовує резерви й намагається відновити втрачене положення.

Джерело: Ракурс


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