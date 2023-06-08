Звільнення островів на Дніпрі, скріншот відео

https://racurs.ua/ua/n183876-sso-pokazaly-yak-vidbuvalosya-zvilnennya-dniprovskyh-ostroviv-na-hersonschyni-video.html

Ракурс

На Херсонщині між лівим та правим берегами Дніпра розміщений каскад островів — це «сіра зона» з усіх сторін оточена водою, яка стала місцем, де кілька місяців поспіль українське військо та російські окупанти вели «тиху війну» за перевагу на Дніпрі.

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Відео, котре показує, як відбувалося протистояння на дніпровських островах, опублікувало Командування Сил спеціальних операцій ЗСУ.

Противник намагався проводити розвідку, мінувати територію, облаштовував позиції, спостережні пости. У свою чергу наші воїни не давали ворогу закріпитися і почувати себе вільно, — вказано в повідомленні.

Зазначається, що цей репортаж був знятий ще взимку, але з міркувань безпеки операції публікація його стала можливою лише зараз.