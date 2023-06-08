Наслідки підриву дамби Каховської ГЕС

https://racurs.ua/ua/n183875-rashysty-ne-buly-gotovi-do-naslidkiv-pidryvu-kahovskoyi-ges-y-zaznaly-vtrat-genshtab.html

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Росіяни не були готові до наслідків підриву греблі Каховської ГЕС й зазнали втрат у живій силі, озброєнні та військовій техніці.

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Про це сьогодні, 8 червня, повідомляється у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ.

Так, за інформацією Генштабу, у підрозділах 7-ї десантно-штурмової дивізії та 22-у армійському корпусі зс рф є травмовані, загиблі та зниклі безвісті.

Також, у вказаних підрозділах втрачено декілька польових складів з боєприпасами та провізією, автомобільну та бронетанкову техніку, інше військове майно.

Водночас, 6 червня, відбулась масова евакуація цивільного населення з міста Каховка, під час якої люди використовували власний автомобільний транспорт. Разом з цивільним населенням евакуаційними маршрутами скористались російські окупанти. Під час такого переміщення загарбники використовували місцевих жителів у якості живого щита, — вказано в повідомленні.

Російські терористи намагалися приховати катастрофу на Каховській ГЕС, тому глушили зв’язок. Про це в ефірі одного з українських телеканалів розповіла заступник міністра оборони Ганна Маляр.