Вода затопила Голу Пристань після підриву дамби Каховської ГЕС, скріншот відео

https://racurs.ua/ua/n183874-v-okupovaniy-goliy-prystani-zatopleno-200-budynkiv-voda-prybuvaie-video.html

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У тимчасово окупованому місті Гола Пристань Херсонської області станом на 20.00 сьогоднішнього дня, 7 червня, затоплені 196 житлових будинків.

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Про це повідомляється у Telegram-каналі Херсонської ОВА.

І рівень води продовжує зростати щогодини, — наголошується в повідомленні.

Раніше сьогодні в ефірі національного телемарафону очільниця Голопристанської міської військової адміністрації Світлана Лінник повідомила, що місто до кінця доби може затопити майже повністю.

Пік повені очікується до кінця цієї доби. Потім маємо надію, що вода стабілізується і піде трохи на спад наступної доби. Майже вся Гола Пристань буде під водою, — наголосила вона.

За словами Лінник, у Голій Пристані під час окупації залишалися до 6 тис. людей.

Вона зазначила, що евакуацію окупанти розпочали проводити лише сьогодні, тож місцевим жителям доводилося самоорганізовуватися та евакуюються самотужки, якщо в них були відповідні плавзасоби.