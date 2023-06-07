Окуповані Олешки затопило після підриву дамби Каховської ГЕС, фото: соціальні мережі

https://racurs.ua/ua/n183873-rashysty-peretvoryly-oleshky-na-konctabir-de-zamist-gazovyh-kamer-voda-nardep.html

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Росіяни дозволяють евакуюватися із затоплюваного після підриву дамби Каховської ГЕС міста Олешки Херсонської області лише тим, хто раніше отримав російський паспорт.

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Іншим жителям не дозволяють навіть самотужки організовувати евакуацію. Про це сьогодні, 7 червня, у своєму Telegram-каналі повідомив народний депутат Олексій Гончаренко з посиланням на отриману від місцевих жителів інформацію.

За його словами, у Олешках лишаються тисячі жителів.

До окупації було 30 тисяч. Серед них дуже багато літніх людей. Лишилась мінімум третина, тобто дуже багато, — зазначив він.

За інформацією нардепа, вода прибуває швидко, будинки біля річки затопило під самий дах ще вчора, 7 червня, ввечері.

Тепер увага. Коли почалось підтоплення, колаборантів вивезли до окупованого Криму. І далі туди випускали ЛИШЕ тих, хто має російський паспорт. Решту не випускали, — наголосив Гончаренко. — Це не означає, що врятувались лише люди з російським паспортом. Це означає, що люди без окупантського аусвайсу пройшли неймовірні ризики.

Він зазначив, що вцілілі жителі Олешок намагалися влаштувати евакуацію самотужки, проте окупанти розігнали їх пострілами, заявивши, що збиратись не можна, оскільки «комендантська година».