В Олешках є перші загиблі внаслідок підриву Каховської ГЕС — мерhttps://racurs.ua/ua/n183870-v-oleshkah-ie-pershi-zagybli-vnaslidok-pidryvu-kahovskoyi-ges-mer.htmlРакурс
Рашисти в ніч 6 червня підірвали Каховську ГЕС, що призвело до значних затоплень нижче по течії Дніпра.
В окупованому місті Олешки у Херсонській області вже є перші загиблі. Про це сьогодні, 7 червня, в ефірі телеканалу «Еспресо» повідомив міський голова Олешок Євген Рищук.
Уже є інформація про перших загиблих в Олешках. Мені прийшла підтверджена інформація, — зазначив він. — Скільки людей, я ще не знаю.
Мер нагадав, що коли був підірваний Антонівський міст через Дніпро, окупанти відібрали у місцевих жителів усі плавзасоби.
У місті немає човнів. Люди самоорганізовуються і почали знімати інших з дахів, — зазначив Рищук.
Також мер зазначив, що є інформація, що росіяни не випускають людей з підтоплених населених пунктів.
Вони знущаються над людьми. мни рф не підключилося до вирішення проблем людей, ті самі по собі рятуються. Люди збираються у центрі міста, в лікарні — там понад 300 людей. Люди шукають прихисток, де було б сухо, був дах над головою і виживати, — зазначив мер.
За інформацією Рищука, у місті вже проблеми не лише з електроенергією, а й з питною водою, котру більшість людей брали з облаштованих у них вдома свердловин.
Зараз туди може потрапити інфекція і заразити людей, — наголосив він.
Джерело: «Еспресо»