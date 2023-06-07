Російська пропаганда працює у посиленому режимі, фото: Delfi

https://racurs.ua/ua/n183869-zaznavshy-nevdach-rashysty-aktyvizuut-rozpovidi-pro-svoyi-uspihy-na-fronti-minoborony.html

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Російські сили інформаційно-психологічних операцій сьогодні працюють у посиленому. Це пов’язано з черговими невдачами російської армії.

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Про це сьогодні, 7 червня, у своєму Telegram-каналі повідомила заступник міністра оборони Ганна Маляр.

Міф про «військову могутність» рф обслуговує вся пропагандистська система цієї держави. Щойно їх армія несе втрати та зазнає невдач на фронті, вони одразу подвоюють кількість інформації про їхні успіхи, — наголошує Маляр. — От сьогодні таких повідомлень відчутно побільшало. Значить ситуація розвивається навпаки.

Маляр зазначила, що проросійські Telegram-канали сьогодні особливо приділяють увагу поширенню меседжів про нібито ефективну діяльність військ рф на різних напрямках.

Зокрема, сьогодні вони повідомили, що: