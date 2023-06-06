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Міноборони рф запустило відео про знищення танків Leopard - на ньому комбайни
Міноборони рф запустило відео про знищення танків Leopard — на ньому комбайниhttps://racurs.ua/ua/n183831-minoborony-rf-zapustylo-video-pro-znyschennya-tankiv-leopard-na-nomu-kombayny.htmlРакурс
Міноборони РФ заявило про знищення танків Leopard. Але, швидше за все, це були… комбайни
.
Обговорюючи цю «новину» у соцмережах, користувачі звертають увагу на те, що техніка на опублікованих міністерством оборони рф кадрах за своїм силуетом не схожа на жоден танк. Ці силуети більше нагадують зернозбиральні комбайни.
Про це свідчать характерні вивантажувальні шнеки (труби).
Також у «танків» не видно жодних ознак веж.
На другому кадрі удару ракети взагалі чітко видно 4 колеса трактора, схожого на обприскувач John Deere 4830.
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