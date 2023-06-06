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Ракурс
Міноборони рф запустило відео про знищення танків Leopard - на ньому комбайни

Міноборони рф запустило відео про знищення танків Leopard — на ньому комбайни

6 чер 2023, 18:35
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Міноборони РФ заявило про знищення танків Leopard. Але, швидше за все, це були… комбайни


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Обговорюючи цю «новину» у соцмережах, користувачі звертають увагу на те, що техніка на опублікованих міністерством оборони рф кадрах за своїм силуетом не схожа на жоден танк. Ці силуети більше нагадують зернозбиральні комбайни.

Про це свідчать характерні вивантажувальні шнеки (труби).

Також у «танків» не видно жодних ознак веж.

На другому кадрі удару ракети взагалі чітко видно 4 колеса трактора, схожого на обприскувач John Deere 4830.

Джерело: Ракурс


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